Lanon deve entrare in. In un aggiornamento delil Dipartimento per l'istruzione (DfE) ha incluso una nuova sezione, in cui si afferma che il personale non dovrebbe esprimere pareri politici in classe durante le lezioni davanti agli alunni.Lo scopo è quello di evitare che le scuole diventino dei "mezzi" per scopi politici di partito. La precisazione è stata necessaria dopo che i laboristi hanno accusato il governo di voler mettere a tacere gli insegnanti in merito ai tagli nel sistema scolastico, ma subito è arrivata la precisazione. Nessuna censura è in atto, spiega anche l' Independent , si vuole solo cercare di far stare la politica lontana dai banchi di scuola.Intanto però, sia i sindacati scolastici che i dirigenti scolastici hanno fatto degli inconti con i genitori di tutto il paese in vista delle elezioni generali dello scorso anno per evidenziare le significative pressioni sui bilanci delle scuole. La vicenda ha acceso un vivo dibattito politico tra i due principali partiti inglesi, così dal dipartimento hanno fatto sapere che lo scopo della delibera non è decidere o dibattere, solo precisare quello che deve essere il ruolo degli insegnanti al'interno delle classi.