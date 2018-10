Tagli alle mense scolastiche e bimbi affamati, lo staff paga cibo extra di tasca propria

Martedì 2 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

I drasticida destinare all'hanno avuto le loro inevitabili ripercussioni sulledi tutta la, con un'allarmante denuncia da parte dei dipendenti di vari istituti: «Le porzioni sono ridicole e i bambini perennemente affamati, dobbiamo comprare del cibo extra pagandolo di tasca nostra». Il caso è riportato anche dall'Independent : il governo di, infatti, ha ridotto di molto i fondi per l'istruzione pubblica e nelle mense scolastiche si sono subito avvertite le conseguenze. Lo staff delle varie scuole, che si è già mobilitato per protestare contro l'operato del governo conservatore, ha denunciato le gravi carenze e lanciato l'allarme.«Non possiamo lasciare i bimbi affamati, per l'apprendimento c'è bisogno di un apporto nutrizionale completo» - denunciano alcuni presidi e dipendenti delle- «I bambini arrivano a scuola, spesso, senza aver fatto colazione, e quello che viene servito in ogni istituto di certo non raggiunge il minimo del fabbisogno giornaliero».