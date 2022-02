Accordo Usa-Ue: alcune banche russe escluse dallo Swift. File ai bancomat a Mosca

I leader alleati occidentali (Ue, Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Canada e Stati Uniti) si «impegnano a garantire che selezionate banche russe vengano rimosse dal sistema swift. Ciò garantirà che queste banche siano disconnesse dal sistema finanziario internazionale e danneggerà la loro capacità di operare a livello globale». È quanto si legge in una nota congiunta diffusa dalla Casa Bianca in cui si annunciano misure contro Mosca.

Su internet si moltiplicano le immagini di enormi file si clienti che si accalcano davanti agli sportelli bancomat a Mosca e in altre città russe. Un video ripreso alle 5 del mattino nella capitale e rilanciato su twitter mostra decine di persone in attesa di ritirare contanti presso uno sportello. A scatenare il panico è stato l'annuncio dello stop selettivo al sistema di pagamenti Swift, che sta per essere adottato nei confronti di alcuni istituti russi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Febbraio 2022, 09:00

