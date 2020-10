La Svizzera approva il salario minimo di 3500 euro: è il più alto al mondo. «Non si può vivere con meno»

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Ottobre 2020, 11:42

«Non si può vivere con». Questo principio diventa una norma inDomenica scorsa, il 58,15 per cento degli elettori lo ha approvato con votazione popolare portando a compimento la battaglia sostenuta dai sindacati. Una vittoria per la sinistra, a sei anni dalla bocciatura con un referendum a livello federale. A Ginevra il limite minimo di stipendio fissato corrisponde a circa quattromila franchi e vige l'obbligo per gli imprenditori e i datori di lavoro di rispettarlo.Nello specifico, il testo prevede una remunerazione oraria di almenoper 41 ore di lavoro settimanali. Unche è presente anche in altri due cantoni,Anche la Svizzera, nota per la concentrazione di redditi molto alti, ha risentito degli effetti economici del lockdown e della. Il salario minimo garantito viene approvato in un contesto in cui è più facile trovare persone in difficoltà economiche. Un quarto di questi nuovi poveri è di origine straniera.«Intere famiglie con bambini - ha reso noto uno studio dell’Ospedale Universitario Cantonale - sono piombate in uno stato di insicurezza alimentare crescente». La misura era particolarmente attesa da sindacati e partiti di sinistra dal momento cheè una delle città più care al mondo. La riforma entrerà in vigore il 17 ottobre e andrà a beneficio di circa 30mila lavoratori a bassa retribuzione, due terzi dei quali donne, molti impiegati come addetti alle pulizie o in ristoranti o parrucchieri. Si tratta del salario minimo più alto del mondo.