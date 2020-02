Svizzera, il referendum approva la legge contro l'omofobia: sarà punita come il razzismo

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Febbraio 2020, 15:55

Glihanno preso la loro decisione: sì, la legge contro l'ora è realtà. Le discriminazioni contro la comunità LGBT verranno punite come quelle di carattere razzista. Una svolta storica per i diritti. La legge punisce infatti le offese pubbliche e lain base all'orientamento sessuale e qualsiasi atteggiamento di incitamento all'odio a parole, per iscritto, immagini o gesti. Inoltre, i luoghi pubblici come ristoranti, alberghi, trasporti, cinema ecc. non potranno rifiutare l'accesso di qualcuno per il suoChiara la presa di posizione dellacontro la piaga dell'omofobia: è reato e in quanto tale va punito. I cittadini elvetici hanno espresso il loro parere in materia attraverso il. E dalle urne è uscito un risultato importante: con il 63% dei voti a favore, la nuova legge contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale è approvata. E in alcune zone la percentuale ha raggiunto numeri insperati: a Ginevra il sì ha toccato il 76,3%, nel Canton Vaud perfino l'80,2%. Solamente in tre piccoli cantoni centro-orientali ha vinto la maggioranza conservatrice del no.Con la nuova norma, le persone Lgbt saranno protette dal Codice penale esattamente come le persone discriminate per la loro, etnia o fede. Tradotto: si va da pene in denaro a pene detentive fino a 3 anni. Salome Zimmermann, co-presidente dell'Organizzazione svizzera delle lesbiche, ha esultato con queste parole: «Oggi non sono solo i diritti di lesbiche, omosessuali e bisessuali ad essere rafforzati, ma quelli di tutte le minoranze». «L'e la discriminazione non hanno più posto nel nostro Paese», ha aggiunto il parlamentare socialista Mathias Reynard, che aveva avanzato la proposta di legge nel 2013 e ha aspettato 7 anni prima che diventasse realtà. Il referendum contro la legge era un'iniziativa di un comitatoe nazionalista. Ma il risultato non è stato quello sperato.