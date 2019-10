Sviene in metropolitana e finisce sui binari poco prima dell'arrivo del treno, salvata dagli altri passeggeri

Venerdì 18 Ottobre 2019, 17:27

e finisce suiPoteva essere una vera e prorial'incidente verificatosi nelladi Buenos Aires, in Argentina, ma grazie alla solidarietà delle persone alla sveltezza del conducente del treno tutto è andato per il meglio.Una donna è caduta sui binari, spinta da un uomo colpito da un malore e ha perso i sensi proprio mentre stava sopraggiungendo il convoglio. I pendolari, che hanno assistito alla scena, si sono guardati intorno ma non hanno esitato ad intervenire e si sono precipitati sui binari per salvare la donna, nonostante il treno fosse in arrivo. Gli altri presenti hanno iniziato a fare segnali al pilota del treno, nella speranza che si accorgesse in tempo che qualcosa non andava e riuscisse a fermare il convoglio.Sono stati pochi attimi molto concitati, ma fortunatamente tutto si è risolto per il meglio. Il macchinista è riuscito a fermare il treno e i due pendolari svenuti sono stati soccorsi e messi in sicurezza.