Sviene in metro e finge un attacco: «Scappate, ha il coronavirus». Arrestato uno youtuber VIDEO

Coronavirus, neonata di 4 mesi è la paziente più giovane a guarire

Si è buttato a terra nel vagone di una metropolitana, mentre i suoi complici urlavano «scappate, è infetto», in piena psicosi da: uno scherzo che può costargli parecchio caro, dato che adesso un giovane youtuber rischia fino a cinque anni di carcere. Un, avvenuto nella metro di Mosca, il cui video è stato prima caricato e poi rimosso dal suo canale YouTube.Stando alle ricostruzioni, il video è stato originariamente caricato sul canale YouTube Kara Prank (da cui poi il contenuto è stato eliminato). Secondo la polizia locale, il sospettato è già sotto custodia e gli agenti stanno cercando i suoi amici. L'incidente è avvenuto il 2 febbraio tra le stazioni «Polezhayevskaya» e «Ulitsa 1905 Goda». Secondo i funzionari, «il giovane è caduto a terra, imitando un attacco improvviso, provocando il panico tra i passeggeri».Secondo la testata Baza (che ha stretti legami con le forze dell'ordine ma non riporta sempre informazioni affidabili), l'uomo ora in custodia è un cittadino del Tagikistan di 25 anni di nome. Il 7 febbraio la metropolitana di Mosca ha denunciato «diversi» casi di scherzi legati al coronavirus, sottolineando che saranno denunciati alla polizia, riporta Meduza.