Una grandeer una piccola esploratrice. Saga Vanecek,, era in vacanza con la sua famiglia nelVidosten, nel sud della Svezia, quando ha fatto una scoperta molto importante. La piccola stava nuotando quando è inciampata su un oggetto, unacosì ha avvertito i genitori e la famiglia ha estratto l'oggetto dal fondale del lago.Sembrava un semplice pezzo di ferro, ma in realtà si tratta di una spada pre-vichinga di 1500 anni fa. Dopo attente analisi, dal ritrovamento dello scorso 15 luglio, proprio in questi giorni il Jonkopings Lans Museum ha confermato che si tratta di una scoperta spettacolare. Non si sa come possa essere finita nel lago, in merito gli esperti e gli studiosi stanno indagando, quello che è certo è che il ritrovamento è degno di nota, soprattutto per le modalità in cui è avvenuto.«Ho sentito che c’era qualcosa nell’acqua e l’ho sollevata, poi ho notato un manico e sono andata a dire a mio padre che sembrava una spada», ha raccontato la bambina, come riporta l' Independent . Il padre di Saga ha poi confermato la notizia sulla sua pagina Facebook, dove ha mostrato, orgoglioso, sua figlia e il ritrovamento eccezionale.