Svezia, la polizia spara e uccide un ragazzo Down: aveva una pistola giocattolo

ROMA - Era affetto dalla sindrome di down e da una forma di autismo il ragazzo di 20 anni ucciso ieri mattina in Svezia dalla polizia che ha scambiato la sua pistola giocattolo per un'arma vera e ha considerato la situazione "a rischio". Lo riporta la Bbc.



La famiglia di Eric Torell, questo il nome della vittima, ne ha denunciato la scomparsa dopo che si era allontanato da casa a Vasastan, un quartiere di Stoccolma. Attorno alle 4 di mattina la polizia è stata chiamata per la presenza di "un uomo armato". Tre agenti si sono avvicinati ad Eric e gli hanno intimato di mettere a terra quello che hanno creduto essere un'arma pericolosa. Il ragazzo però non lo ha fatto e la polizia ha aperto il fuoco. Eric è stato portato in ospedale ma è morto per le ferite riportate. La madre Katarina Söderberg, in stato di shock, ha definito il figlio "la persona più gentile del mondo che non avrebbe fatto male ad una mosca".

