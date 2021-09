Svezia, forte esplosione e incendio in un palazzo di Göteborg: 25 feriti, fiamme fuori controllo

Venticinque persone di cui quattro gravi, sono rimaste ferite in un'esplosione e un incendio in un palazzo di una zona residenziale nel centro della città di Göteborg, in Svezia. Lo riportano i media internazionali. La forte esplosione seguita dall'incendio è stata avvertita intorno alle 5 del mattino e le fiamme negli appartamenti dello stabile non sono ancora state del tutto domate.

La causa immediata dell'incidente, avvenuto attorno alle 5 del mattino, non è ancora chiara, la polizia ha aperto un'indagine. Un portavoce dei soccorritori ha detto che diverse centinaia di persone sono state evacuate nella zona in cui è avvenuta l'esplosione. «Sono uscita sul balcone e sono rimasta scioccata. C'era fumo ovunque», ha detto Anja Almen, una degli inquilini del palazzo. Lei e gli altri abitanti hanno trovato rifugio in una chiesa vicina.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Settembre 2021, 13:50

