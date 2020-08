Svezia choc, sparatoria in strada: ragazzina di 12 anni uccisa da una pallottola vagante

choc,muore uccisa da un proiettile vagante. È successo a Stoccolma nel quartiere Botkyrka, dove la dodicenne stava passeggiando con il suo cane ed era davanti ad un benzinaio quando è stata colpita da una pallottola sparata da un'auto in corsa. La polizia ha aperto un'indagine per capire a chi fossero indirizzati i proiettili ma è probabile che si tratti di un regolamento di conti tra gang rivali.Al momento non è è stato arrestato nessuno: secondo i media locali gli agenti stanno interrogando il guidatore di un'auto bianca che si trovava vicino al luogo dell'incidente. Il ministro della Giustizia svedese Morgan Johansson si è detto «disgustato» per l'accaduto e ha assicurato «più polizia e sentenze più dure». Nella prima metà del 2020 in Svezia ci sono state 163 sparatorie che hanno causato 20 morti. L'anno scorso 334 e 42 vittime.