Il college sospende due alunni: hanno modificato la foto del giorno della Commemorazione con una svastica

Mercoledì 20 Novembre 2019, 18:54

Un prestigiosoha sospeso due alunni quando è emerso che avevano modificato una foto del giorno della Commemorazione con unaAll'inizio del mese, come riporta il The Telegraph, quattro striscioni raffiguranti la sagoma di un soldato britannico sono stati esposti sull'edificio principale del Framlingham College, nel Suffolk, per commemorare i militari che hanno combattuto nelle grandi guerre. La scorsa domenica però, dopo una funzione nella cappella del College, il personale ha scoperto che degli studenti aveva sovrapposto il disegno di una svastica su una foto degli striscioni, poi pubblicata su un account di un social mediaIl Framlingham College, le cui tasse annue ammontano ad oltre £ 30.000, ha scritto alle famiglie di tutti i 400 studenti scusandosi per l’episodio e confermando che la coppia era stata sospesa.Louise North, preside della scuola, ha dichiarato: “Mi scuso senza riserve per l'offesa causata dal comportamento di questi allievi che contraddice fortemente l'etica di questa scuola. La comunità del Framlingham College ha il più profondo rispetto per i militari e le donne della nazione, i nostri veterani e i caduti. Ogni anno il college riflette sull'enorme sacrificio fatto da coloro che hanno prestato servizio e da coloro che sono caduti attraverso funzioni nella Cappella, discussioni in classe, oratori esterni e facendo beneficienza. Quest'anno non è stato diverso, il che rende ancor più deplorevole il comportamento aberrante di questi alunni”.