Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nel centro profughi in cui era accolti insieme a tutta la famiglia (madre, padre e sei figli) a Wiesbaden-Erbenheim, gli Ali erano però quattro, ha spiegato la polizia, chiarendo che le indagini a riguardo sono in corso.In passato il ventenne è stato protagonista di diversi episodi violenti, fra cui una rapina con un coltello, e una rissa. Era arrivato dall'Iraq nel 2015, attraverso la rotta Iraq-Turchia, Grecia. E in Iraq è scappato giovedì scorso, con tutta la famiglia: con nomi diversi da quelli registrati in Germania, 8 persone sono volate da Duesseldorf a Istanbul, e da lì a Erbil.