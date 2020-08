Surfista aggredita da un grande squalo bianco e salvata dal marito: «Lo ha picchiato a mani nude»

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Agosto 2020, 21:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Momenti di panico per unain Australia,aggredita dalungo tre metri e salvata dal maritoL'uomo era sulla spiaggia quando ha visto il pescecane avvinarsi alla moglie intenta a cavalcare le onde sulla tavola da surf. È corso in acqua, mentre la moglie veniva attacata e urlava. Li ha raggiunti rapidamente e ha cominciato a prendere lo squalo a pugni con tutta la sua forza finché non l'ha tramortito. È accaduto al largo diLa donna è stata poi portata a riva e trasportata in aereo alHa riportato gravi ferite alla gamba destra per le quali è stata operata d'urgenza. Attualmente versa in condizioni stabili.«Ho fatto quello che avrebbe fatto chiunque», ha dichiarato Mark Rapley ai media australiani.«Si è sdraiato letteralmente sullo squalo, stringendolo anche con le gambe perché non voleva lasciarlo andare. - ha detto un testimone al Daily Telegraph - Le ha salvato la vita... È stato davvero incredibile»Una grande impresa a mani nude che non è passata inosservata. L'amministratore delegato di Surf Life Saving Nsw, Steven Pearce, ha commentato: «Quest'uomo ha remato controcorrente, è saltato giù dalla tavola, ha afferrato lo squalo, l'ha picchiato, poi l'ha liberato e ha riportato la moglie in spiaggia. Davvero eroico».Si è trattato del terzo grave attacco di squalo sullo stesso tratto di costa negli ultimi mesi.