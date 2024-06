«Alle casse automatiche del supermercato le telecamere possono riprendere le parti intime»: la video-denuncia su TikTok

di Cecilia Legardi

Un uomo che fa abitualmente la spesa in un supermercato di una grande catena di alimentari molto famosa, le telecamere delle casse automatiche sarebbero posizionate in modo inopportuno, per riprendere le parti intime delle clienti. Lui ne parla su TikTok, mentre la catena tenta di confutare la sua convinzione.

Telecamere ambigue

Cole W è un cliente di una famosissima catena americana di ipermercati, e paga spesso alle casse automatiche. L'uomo, in una di queste occasioni, si è accorto che le telecamere sono posizionate in modo ambiguo e sostiene che siano in grado di catturare angolazioni inappropriate. Sul suo account TikTok, @colew135, condivide il suo pensiero facendo riferimento al suo ultimo giro nel supermarket fatto con la famiglia. «Voglio condividere con voi un annuncio di pubblica utilità per chiunque faccia acquisti e utilizzi il check-out automatico», dice all'inizio del video.

Subito dopo dice alle donne di fare attenzione alle telecamere, le quali sarebbero posizionate in modo da riuscire a fotografare le loro parti intime sotto le gonne e gli abiti. «Stai molto attenta - spiega - Possono vedere il tuo sedere». Ma soprattutto, l'uomo è arrabbiato con la catena, che pur di controllare i furti mette a repentaglio la privacy dei suoi clienti.

I dipendenti del supermercato smentiscono la sua teoria

Il videoclip ha raccolto vari commenti, tra cui quelli di alcuni dipendenti dell'ipermercato che sostengono che Cole abbia torto: «Lavoro in questo supermercato e non abbiamo telecamere che riprendano da sotto, ma solo in cima», scrive un utente. Un'altra persona, che si indentifica come un tecnico dell'installazione delle telecamere per le casse automatiche, fa la stessa affermazione. Il tiktoker, però, rimane della sua idea e ha promesso di fornire delle prove: «A tutti voi che pensate che io stia facendo disinformazione, metterò le cose in chiaro la prossima volta che andrò da Walmart», ha concluso.

