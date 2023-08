Supermercato in mezzo al mare, il video virale: «Sono andata a fare la spesa su una barca»

di Redazione Web

Andare a fare la spesa al supermercato è una cosa della quotidianità di tutti, ma se il supermercato si trova in mezzo al mare le cose cambiano decisamente. L'insolito episodio è quanto capitato a un'influencer inglese che ha deciso di registrare tutto e condividerlo con i suoi follower.

Su Tiktok il suo profilo è "chiaraking" e durante una gita in barca in Turchia ha notato un supermercato Carrefour in mezzo al mare. Il video che ha girato ben presto è diventato virale.

Supermercato in mezzo al mare

Come si può vedere dalle immagini, la giovane donna rimane stupita quando all'improvviso, in mezzo al paesaggio paradisiaco della costa turca, vede in mare un'enorme nave che in realtà è un supermercato Carrefour.

La giovane mostra come un impiegato del supermercato la va a prendere su una piccola imbarcazione per portarla a fare la spesa sul battello del Carrefour. Una volta lì, rimane stupita dal supermercato, che è praticamente uguale a quello normale.

La spesa

Dopo aver girato tutti gli scaffali ed aver acquistato ciò di cui ha bisogno, la giovane ritorna sulla nave accompagnata dall'impiegato della barca. "E tutto questo a soli 9 volte il suo prezzo", uno dei commenti ironici. "Non siamo neanche lontanamente vicini a un McBoat...", aggiunge un'altra persona. "Carrefour ha una politica dei prezzi molto ragionevole, ovviamente il prezzo sarà un po' più alto per coprire le spese".

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Agosto 2023, 21:25

