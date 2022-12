Superenalotto Europa, giocano in 165 gli stessi numeri e vincono 143 milioni di euro (che dovranno dividersi)

Natale in anticipo per 165 abitanti del piccolissimo villaggio di Olmen, nel nord del Belgio la scorsa settimana hanno vinto 142.897.164 euro al superenalotto europeo EuroMillions. Si tratta della più grande vincita di gruppo mai ottenuta in Belgio. Ognuno di loro riceverà quasi 900.000 euro, ha detto alla Reuters il portavoce di EuroMillions, Joke Vermoere.

I vincitori hanno tutti versato 15 euro in un piatto allestito in un negozio locale i cui proprietari organizzano regolarmente un acquisto di gruppo dell'EuroMillions, che si traduce in vincite occasionali ma mai in un jackpot importante. «Molti clienti vincenti all'inizio erano increduli», ha detto il proprietario del locale Wim Van Broekhoven che era sbalordito quanto sua moglie quando hanno sentito i numeri vincenti. «Abbiamo avuto parecchi nuovi clienti dopo la grande vittoria, ma nessuno nel villaggio nutre rancore nei confronti dei vincitori - ha spiegato -. Tutti sono felici per loro».

🇧🇪 Belgique : 165 clients d'un buraliste, du village d'Olmen dans la province d'Anvers, ont joué mardi dernier la combinaison gagnante de l’Euromillions d’un montant de 143 millions d’euros. Ils remportent chacun 866.043 euros (VRT). pic.twitter.com/Yd2S6tl6bc — Infos Françaises (@InfosFrancaises) December 9, 2022

Olmen, i 165 abitanti milionari

Olmen ha una popolazione totale di 3.785 abitanti, secondo gli ultimi dati del 2020. «I vincitori provengono da tutti i ceti sociali, ma a prescindere tutti possono utilizzare i soldi, soprattutto prima delle vacanze e con l'attuale crisi energetica». Una delle vincitrici, una giovane donna di 20 anni, acquisterà una piccola casa per sé e per i suoi cani, ha detto Van Broekhoven.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Dicembre 2022, 23:17

