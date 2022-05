Si schianta con la supercar da 650mila euro appena comprata: non sapeva usare il cambio

E’ riuscito a distruggere la supercar appena comprata facendo un giro di prova intorno a casa. Un’impresa immortalata e condivisa sui social con le foto dell’auto maciullata sul marciapiede. Brutta disavventura per un 50enne della Florida che ad aprile si era aggiudicato all’asta una Ford Gt del 2006 per oltre 650mila euro. Un gioiellino con il cambio manuale che ha fatto andare in crisi l’automobilista. L’uomo ha raccontato alla polizia di aver perso il controllo mentre cambiava marcia schiantandosi contro una palma vicino a casa sua perché «non sapeva come guidare con il cambio manuale» riporta Road and Track.

Leggi anche > Odessa, 15enne “eroe” muore sotto le bombe per salvare i vicini di casa

Nonostante gli ingenti danni, l'incidente è avvenuto a bassa velocità e nessuno è rimasto ferito. «Non voglio che la gente pensi che stessi correndo. Stavo andando a meno di 60 km all'ora» ha raccontato dopo l'incidente. Oltre il danno la beffa, l'ormai ex pilota della supercar ha dovuto chiedere un passaggio per tornare a casa dove ha chiamato la polizia per poter recuperare il rottame. Secondo gli agenti non è stata solo l’incapacità di guidare con il cambio manuale, l’ipotesi è che l’auto con tutti i suoi 550 cavalli sia slittata sulla fanghiglia a causa delle gomme vecchie.

Il veicolo non sarebbe stato inoltre né immatricolato né assicurato, ma l'automobilista sostiene invece che semplicemente non aveva i documenti da consegnare alla polizia quando è avvenuto l'incidente. Eppure secondo quanto riporta il Sun l'uomo sarebbe stato multato per guida con patente sospesa e ha anche ricevuto un avvertimento per guida di un veicolo non registrato. Ford ha costruito circa 4.000 Gt tra il 2004 e il 2006 in omaggio alla leggendaria vettura da corsa Ford Gt40 che ha vinto numerose gare di Le Mans negli anni '60.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Maggio 2022, 19:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA