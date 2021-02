Covid, guarisce a 116 anni: la suora francese Lucile Randon è la persona più anziana d'Europa

Guarisce dal Covid la persona più anziana di tutta Europa. Si chiama Lucile Randon, è una suora francese ed ha ben 116 anni, essendo nata nel lontano 1904. La donna, considerata la seconda persona più anziana al mondo, vive in una Rsa di Tolone ed era risultata positiva lo scorso 16 gennaio.

Guarisce dal Covid a 116 anni, il miracolo della suora

La religiosa francese era risultata positiva a metà gennaio, quando nella Rsa dove vive era stata accertata la presenza di un focolaio. A quell'età le complicazioni del Covid possono essere indubbiamente fatali, ma suor Lucile è stata protagonista di un vero e proprio miracolo: l'infezione da coronavirus è sempre stata asintomatica, fino al tampone negativo. «Non mi sono neanche accorta di avere il Covid, sono sempre stata bene», ha spiegato la suora, che tra due giorni compirà 117 anni e che da molto tempo è cieca e costretta a stare su una sedia a rotelle. Lo riporta anche il Guardian.

Suor Lucile, guarita dal Covid a 116 anni: «Isolamento pesante»

Senza avere alcun sintomo, suor Lucile Randon ha superato l'infezione tranquillamente, anche se dopo aver passato più di tre settimane molto difficili. «L'isolamento per me è stato molto pesante, ho accusato soprattutto la solitudine e l'impossibilità di andare a messa» - spiega la religiosa - «L'aspetto più duro, comunque, è stato la preoccupazione per le altre persone contagiate che, a differenza mia, avevano avuto diversi sintomi e si erano ammalate».

Il focolaio nella Rsa della suora guarita dal Covid

Nella Rsa in cui vive la religiosa, un mese fa, era stata accertata la presenza di un focolaio. Nonostante le rigide misure di sicurezza, ben 81 degli 88 ospiti erano risultati positivi e dieci di loro sono deceduti nelle ultime settimane.

