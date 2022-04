Ora è suor André la persona più anziana del mondo: a 118 anni festeggia a vino e cioccolato

Dopo la morte a 119 anni della giapponese Kane Tanaka, ora la persona più anziana del mondo è la suora francese Lucile Randon conosciuta come suor André. A darne conferma è il Guinness World Records. La religiosa ha festeggiato il suo 118° compleanno lo scorso 11 febbraio e secondo il Daily Mail, ha brindato con il suo tradizionale cocktail di porto e cioccolato. Più recentemente, suor André ha ricevuto un altro record sorprendente per il più anziano sopravvissuto al Covid-19. Dopo aver già vissuto l’influenza spagnola nel 1918, è risultata positiva al coronavirus il 16 gennaio 2021 ed è stata isolata nella casa di riposo. E’ guarita dal virus dopo tre settimane senza sintomi o effetti collaterali a parte un po' di stanchezza.

Suor Andrè è nata nel sud della Francia l'11 febbraio 1904 e ora vive in una casa di riposo a Tolone; è parzialmente sorda e usa una sedia a rotelle, ma le piace mantenere la mente attiva. «È felice, le piace molto questa attenzione», ha detto il direttore delle comunicazioni della casa di riposo, riporta il Daily Mail, che aggiunge «è solo un altro passo, perché il suo vero obiettivo è superare Jeanne Calment» una donna francese che, aveva 122 anni e 164 giorni quando morì nel 1997. Di tanto in tanto suor André si lascia tentare dai dolci, in particolare dal cioccolato e beve un bicchiere di vino tutti i giorni, riporta il Guinness World Records. Per coincidenza, anche Jeanne Calment, pensava che il cioccolato e il porto fossero i suoi segreti per una lunga vita.

