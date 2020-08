«Ho visto mia suocera fare sesso con mio marito». Madre e figlio rischiano 20 anni di carcere per incesto. Una madre e un figlio sarebbero stati sorpresi a fare sesso dalla moglie dell'uomo. E ora, come riporta il Daily Star Online, la coppia rischierebbe fino a 20 anni di carcere.



La vicenda choc è avvenuta a Fitchburg nel Massachussets. Tony L Lavoie sarebbe stato colto in fragrante con la mamma Cheryl Lavoie, 64 anni, a fare sesso. L'agente di polizia che si è recato nella loro abitazione sarebbe stato avvertito dalla moglie di lui. Interrogati, mamma e figlio avrebbero ammesso di aver avuto un rapporto consensuale, ma avrebbero aggiunto che si sarebbe trattata della prima volta.



Il 27 ottobre l'udienza preliminare. Secondo le leggi dello stato americano, rischiano fino a 20 anni di carcere per incesto. Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Agosto 2020, 22:56

