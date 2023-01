Suicida a 13 anni perché i compagni di scuola gli dicevano: «Sei gay». La famiglia: bullizzato per mesi

di Daniele Molteni

Un'altra storia tremenda, un altro ragazzino che si toglie la vita quando - a 13 anni - la vita dovresti incominciare ad assaporarla. Lucas viveva a Golbey, 8mila e rotti abitanti nell'est della Francia, non distante dalla Germania, frequentava la scuola Louis Armand, era appassionato di disegno, moda, musica e, soprattutto, della cantante Adèle. Ma sabato scorso ha detto basta.

Ragazzino voleva uccidersi per i bulli: cinque indagati, due di loro coinvolti nel caso del 13enne suicida a Gragnano

Bullismo a Gragnano, arrestati 5 minorenni: due sono già indagati per la morte di Alessandro, 13 anni, precipitato dal tetto di casa sua

La famiglia: «Il nostro Lucas vittima dei bulli»

Secondo la sua famiglia, Lucas ha detto basta perché vittima di omofobia e bullismo a scuola. Si sentiva diverso, Lucas. Anzi, lo facevano sentire diverso quelle persone - ragazzi ma non solo - che prendevano in giro quel compagno, sicuramente più intelligente di loro, per "l'orientamento sessuale dell'adolescente", come scrive La Voix du Nord citando quanto riferito dalla mamma e dallo stesso Lucas in un incontro a scuola con gli insegnanti. «La situazione è stata presa molto sul serio dall'istituto, dal dirigente scolastico», assicurava Valérie Dautreme, direttrice accademica dei servizi educativi nazionali - che aggiungeva - Lucas ha detto in seguito che le cose si erano sistemate, che non veniva più preso in giro».

Invece, purtroppo non è stato così e gli atti di bullismo contro Lucas sono proseguiti, come e forse peggio di prima. E Lucas, che a lungo ha combattuto contro l'ingiustizia che incontrava ogni giorni a scuola, ha detto basta. «Veniva molestato regolarmente in relazione al suo abbigliamento, al suo modo di essere. Sua madre ha chiamato più volte i soccorsi. L'ambiente scolastico, dove trascorreva i tre quarti del suo tempo, non ha reagito come avrebbe dovuto», ha denunciato un parente.

Adesso le autorità apriranno un'inchiesta per stabilire le responsabilità dentro una scuola che conta 700 studenti. Lucas lascia nel dolore il fratello, la sorella, i genitori e tutti quelli che gli volevano bene.

Suicida a 13 anni perché i compagni di scuola gli dicevano: «Sei gay». La famiglia: bullizzato per mesi https://t.co/NOM6lLsKC3 — Leggo (@leggoit) January 12, 2023

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Gennaio 2023, 15:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA