Suicida a 12 anni dopo uno stupro, ecco cosa le dissero i poliziotti. E la mamma posta la foto choc in ospedale

Semina Halliwell aveva solo 12 anni quando si è tolta la vita a giugno dello scorso anno dopo aver raccontato di essere stata violentata da un ragazzo più grande che frequentava la stessa scuola nel Regno Unito. Ora la mamma, Rachel, con il cuore spezzato ha deciso di rendere pubblica la foto della figlia 12 giorni prima del suicidio per mostrare al mondo come stava.

La donna sostiene che l'inchiesta sullo stupro di Semina sia stata gestita molto male dalla polizia. La ragazzina, che soffriva di autismo, aveva avuto prima di suicidarsi un colloquio con le forze dell'ordine per denunciare l'accaduto. Per questo, ha scelto di condividere una foto straziante del suo volto in ospedale. Gesto ripetuto anche dalla zia della bambina.

Come riporta il Mirror citando il Liverpool Echo, Semina Halliwell è morta dopo aver trascorso quattro notti in ospedale. Aveva detto alla polizia di essere stata violentata da un ragazzo più grande che, secondo lei, l'aveva avvicinata e filmata per Snapchat. Rachel ha spiegato che gli agenti di polizia del Merseyside che indagano sul presunto stupro hanno fatto sentire a disagio Semina.

La zia, Clare Halliwell, ha raccontato che il detective avrebbe detto a Semina: «È la tua parola contro la sua e vuoi davvero che questo ti penda sopra la testa per 18 mesi, perché non andrebbe in tribunale per 18 mesi o due anni». Il tragico caso di Semina è stato sollevato in una commissione parlamentare il 23 giugno 2021, quando Apsana Begum ha chiesto all'allora segretario all'Istruzione Gavin Williamson cosa si potesse fare di più per proteggere i bambini dalle molestie e dagli abusi sessuali.

