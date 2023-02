La ragazza si allena in palestra, un uomo entra e tenta di violentarla: la sua reazione è eroica VIDEO

Un uomo prova a violentarla in palestra, lei reagisce, scappa e lo fa arrestare. È successo in Florida lo scorso 22 gennaio. Nashali Alma, una bodybuilder 24 anni, si stava allenando quando è stata aggredita dal 25enne Xavier Thomas-Jones. L'intera scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza della palestra. Il video è poi stato diffuso dalla polizia statunitense.

Nel video si vede l'uomo avvicinarsi con fare sospetto alla ragazza, che da subito capisce la pericolosità della situazione. La 24enne prova a scappare in un'altra sala, mentre col telefono chiama il 911 per farsi aiutare. Nel frattempo Thomas-Jones, un afroamericano, le salta addosso e la butta a terra. Alma, che è una bodybuilder, alla fine è riuscita a divincolarsi e a correre verso un appartamento vicino. Prima di essere arrestato, l'aggressore era fuggito e aveva cercato, senza successo, di aggredire un'altra donna nello stesso complesso.

«Il mio consiglio è di non arrendersi mai. I miei genitori mi hanno sempre detto di non rinunciare mai a nulla ed è una cosa che avevo in mente quando stavo lottando finché non ci si arrende si combatte», ha detto la ragazza aggiungendo: «Finché non ti arrendi, reagisci e gli dimostri che sei forte, che sei in grado di reagire, di sopravvivere e di uscire da questa situazione, credo che sia possibile».

