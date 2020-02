Stupra tre ragazzine di 12 e 13 anni: erano amiche della figlia

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Febbraio 2020, 16:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un 42enne già indagato perè stato fermato dalla polizia con l'accusa di aver stuprato due minorenni. In totale, i capi d'accusa sono 13. Le sue presunte tre vittime avevano 12 e 13 anni all'epoca dei fatti (tra l'aprile del 2018 e l'aprile del 2019), oltre ad essere amiche di sua figlia., 42 anni, lo scorso novembre è stato messo in stato d'accusa dal tribunale per il reato di pornografia. La polizia ha trovato sul telefono di Surgener immagini di giovani ragazze nude, durante un'indagine per. La situazione di Surgener è rapidamente degenerata quando la polizia di Springdale (Ohio) ha scoperto che una, amica della figlia del sospettato, sosteneva di esser stata molestata dall'uomo. Secondo la sua testimonianza, mentre lei dormiva sul divano, Surgener le ha preso una mano e gliel'ha messa sui suoi, una sera che la ragazza si trovava a casa dell'amica.La ragazza è a quel punto scappata al piano di sopra. Ma, ha continuato, l'uomo l'avrebbein seguito. Surgener ha negato davanti agli investigatori ogni comportamento inappropriato. Ma non è bastato a far cadere le accuse, che anzi son aumentate. La seconda vittima sostiene di esser stataalmeno tre volte, quando aveva 12 anni, dal padre dell'amica. Le violenze si sarebbero verificate nell'arco di un anno, tra il 2018 e il 2019.Infine, la polizia ha scovato numerose: ritraggono una tredicenne, anche lei amica della figlia di Surgener, impegnata in atti sessuali espliciti con un uomo adulto. La ragazza avrebbe però negato ogni contatto sessuale con il sospettato. Gli investigatori non son convinti, perché tramite la geolocalizzazione, le foto sarebbero state scattate all'interno della casa di