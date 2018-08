Stupro di gruppo, due membri del branco ora ricevono anche il sussidio di disoccupazione

Stuprata e derubata dal branco che diffonde foto e video hard sul web: chiesti 25 anni, condannati a nove

Prima una condanna giudicata da molti come troppo clemente nel processo di primo grado, poi la scarcerazione in attesa di una nuova sentenza e, infine, anche una due dei membri del branco. Non si placano, in, le polemiche intorno al gruppo conosciuto come La Manada, cinque giovani andalusi che nel 2016, durante i festeggiamenti di San Firmino a Pamplona, avevano adescato unafacendola bere e costringendola a fare sesso di gruppo, filmando tutto con lo smartphone della ragazza e pubblicando i video sul web dopo averle rubato il telefono. Come riporta 20minutos.es , i giovanie Jesus Escudero, a partire dal prossimo 11 settembre, riceveranno dallo Stato spagnolo uno speciale, pari a 430,27 euro. Il sussidio può essere richiesto da chiunque, una volta uscito di prigione e anche se in attesa di giudizio, si ritrovi a vivere con unoprima dell'ingresso in carcere. Un altro membro del branco,, aveva richiesto lo stesso sussidio, che però gli è stato negato dopo un altro arresto, avvenuto per aver rubato degli occhiali da sole all'interno di un negozio a Siviglia: il giovane è l'unico membro del branco ritornato in prigione dopo la discussa scarcerazione, che aveva scatenato proteste e manifestazioni in tutta la Spagna.Gli altri membri del branco, i militari, non avevano invece richiesto questo sussidio poiché il loro stipendio è pari al 75% di quello che percepivano prima di essere arrestati. Al momento sono stati sospesi dal servizio, ma continuano ad essere retribuiti rispettivamente dall'esercito spagnolo e dalla Guardia Civil.Cabezuelo, Guerrero, Escudero e Prenda si trovano in regime di libertà provvisoria in attesa di una nuova sentenza. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, devono presentarsi in tribunale aper l'obbligo di firma.