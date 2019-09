Stuprata a 8 anni dal compagno di scuola: «La maestra ha fatto finta di nulla»

Mercoledì 4 Settembre 2019, 17:43

da une dai due fratelli più piccoli di lui. Una bambina è stata vittima di una terribileall'interno di unagovernativa nella regione di Ramala a Baghpat in India. La bimba sarebbe stata avvicinata da un compagno che frequentava la sesta classe che l'ha obbligata ad andare in bagno e poi l'ha violentata.Insieme a lui anche i fratelli minori hanno partecipato allo stupro, anche se il padre dei tre bambini, nega il coinvolgimento dei più piccoli. Secondo quanto riporta il Daily Mail , la polizia locale non ha nemmeno avviato le indagini, pare che la piccola non sia in condizioni stabili per poter parlare, così in attesa di poter sapere la sua versione le autorità hanno deciso che non procederanno in alcun modo.La famiglia però non ha intenzione di tacere e ha denunciato quanto sta accadendo. Tornata in classe la piccola ha detto alla maestra cosa era successo, ma la donna ha ignorato le sue parole, lo zio ha denunciato i tre bambini, ma la polizia non ha mosso un passo. Ora i cari della piccola vittima chiedono che venga fatta giustizia, affermando anche di essere stati minacciati se non avessero fatto silenzio sulla questione.