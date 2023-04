Bambina di 7 anni vagava in strada dopo lo stupro: arrestati madre, marito e patrigno

di Redazione web

Stuprata e lasciata vagabondare per la città. Una bambina di sette anni è stata ritrovata sul ciglio di una strada a Manjung, in Malesia, mentre stava camminando senza una meta, completamente spettinata. A segnalare la situazione un uomo che ha avvisato la stazione di polizia, per far soccorrere la bimba, portata subito in ospedale per gli accertamenti diagnostici e le cure del caso.

Violenze continue

E infatti i medici che hanno visitato la bambina di appena sette anni, hanno constatato che fosse stata stuprata e sottoposta a maltrattamenti. I sanitari, in diverse parti del suo corpo, infatti, hanno rinvenuto ferite vecchie e nuove. Immediate le ricerche del presunto responsabile, che ha portato all'arresto di due uomini e una donna, la sera stessa in cui è stata fermata la bambina in strada.

Fermati i familiari

Secondo la polizia i tre sospetti sono la madre della ragazza, 29 anni, il patrigno 40 anni e l'attuale marito della madre, 26 anni. Tutti e tre sono stati rinviati a giudizio fino al 23 aprile, in attesa della conclusione delle indagini.

