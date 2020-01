Stupra le gemelline di 4 anni della sua compagna e trasmette loro una malattia sessuale

Infermiera iniettava morfina ai bimbi appena nati, arrestata per tentato omicidio

Giovedì 30 Gennaio 2020, 21:31

Violenta ledella suaArturo Macarro Gutierrez,di St. Paul, nel Minnesota, è stato accusato didopo aver abusato di due gemelline di 4 anni, le figlie della sua compagna. L'uomo avrebbe ancheostringendole anche a sottoporsi a delle cure.La denuncia è scattata dopo che una della bambine ha raccontato alla mamma che il patrigno si era tirato giù le mutande e le aveva fatto male. Una confessione choc che ha spinto la donna, come riporta anche il Sun, a portare la bambina in ospedale. I medici hanno confermato che le piccole avevano subito una violenza così la mamma ha denunciato il compagno. I fatti risalgono al 2018 ma in questi giorni si sta tenendo il processo a carico del 36enne.Inizialmente l'uomo ha negato le accuse, quando poi è risultato essere positivo alla gonorrea, come le bambine, per gli inquirenti è stata la prova schiacciante. La sentenza definitiva per il patrigno sarà stabilita il primo aprile dal giudice.