Studenti non superano gli esami e si tolgono la vita: 18 suicidi in una settimana

Diciotto studenti si sono tolti la vita dopo aver affrontato gli esami universitari. È tragico il bilancio dei suicidi dopo che i ragazzi non hanno superato i test inLe morti si sono susseguite nell'arco di una settimana, secondo quanto riportato dai media locali e da quelli anglosassoni come l'Independent . Il governo dello stato diha chiesto che si accerti la correttezza degli esami. Sembra, infatti, che alcuni guasti tecnici abbiano indotto gli studenti in errore.Uno studente delsi è impiccato nella sua casa di Kushaiguda dopo la bocciatura in Matematica, secondo quanto riportato dall'Indian Express. Suo padre ha raccontato che era un bravo studente: «Non potevamo credere che avesse fallito in matematica, la sua materia preferita. È tornato a casa e si è rifiutato di mangiare, ma non avremmo mai pensato che si sarebbe tolto la vita».In seguito alle proteste dei genitori e dei gruppi studenteschi, il governo ha ordinato di consultare i test di 300mila studenti. La ditta incaricata di elaborare i risultati -- aveva ammesso inizialmente che c'erano stati problemi tecnici, ma ha poi sostenuto che erano stati rettificati. Il ministro dell'Istruzione, G Jagdish Reddy, ha dichiarato: «Se si sono verificati degli errori, indagheremo e puniremo i responsabili».