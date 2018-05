Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Infastidiscono uncon i suoi cuccili e vengono, così si vendicano. Autori del terribile gesto sono dueche hanno prima ucciso barbaramente il cane che li aveva aggrediti e poi hanno bruciato vivi i suoi cuccioli filmando tutto e postando il video sui propri social come vanto.Le immagini choc però hanno fatto il giro del mondo e indignato tutte le associazioni animaliste asiatiche e non solo. Nonostante il grande clamore però, i due ragazzi, che studiano presso la Middle School nella provincia di Jiangsu in Cina, se la sono cavata con un richiamo da parte degli insegnanti e dei genitori. Nel video diffuso dagli studenti si vede un cucciolo guaire terrorizzato prima di essere cosparso di un liquido infiammabile per poi essere dato alle fiamme. Una scena scioccante, raccolta in un filmato di 5 minuti, che certo non può restare impunita.Uno dei ragazzi si è giustificato dicendo che la mamma dei cuccioli l'aveva morso. Peta Asia però, che riporta la notizia, ha voluto andare a fondo e ha scoperto che sia la scuola che la polizia hanno aperto un'indagine sul caso, ma per ora, a parte qualche rimprovero, per i due ragazzi non è stato preso alcun provvedimento.