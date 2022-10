«Pu***ne ninfomani», studentesse offese con cori da stadio: il video su TikTok indigna il premier

di Redazione web

Un rito d'iniziazione che non è piaciuto in Spagna e che ha già varcato i confini nazionali, diffuso da un video su TikTok. «Putas, sois unas putas ninfómanas» grida uno studente affacciato da una finestra del campus, rivolgendosi alle giovani matricole del Collegio femminile Santa Monica di Madrid, proprio di fronte alle finestre del Collegio maschile Elías Ahuja. Quel che può apparire come una goliardata da ragazzi, in realtà è un'offesa, che non serve tradurre vista la grande somiglianza dello spagnolo con la nostra lingua.

Cori offensivi

Entrambi i dormitori fanno parte dell'Università Complutense della capitale spagnola, un prestigioso ateneo, che vive anche di tradizioni tramandate da studenti a studenti, ma le parole usate da questo ragazzo sono eccessive, soprattutto perché offensive nei confronti di giovani donne. Alla frase gridata dallo studente, infatti, poi ha fatto seguito una coreografia da stadio, con tutti gli altri colleghi che all'unisono tirano su le serrande e gridano una serie di frase, di nuovo offensive, rivolte alle colleghe donne.

Condanna del Premier

«¡Vamos Ahúja!» gridano tutti i ragazzi in coro e battendo le mani a ritmo. Il video ha provocato indignazione nel paese, tanto da richiamare anche l'attenzione del premier, Pedro Sanchez: «Faccio appello a tutti i partiti e ai media per dare una risposta unitaria, ampia e comune di rifiuto di questi comportamenti maschilisti, inspiegabili, ingiustificabili...non possiamo tollerare questi comportamenti che generano odio e attaccano le donne» ha aggiunto su Twitter.

Pedro Sánchez califica de “repugnante e inadmisible” el acoso de los jóvenes del Colegio Mayor Elías Ahuja a las universitarias de otro centro https://t.co/oXoXdgt4RJ pic.twitter.com/L4aAzxShxi — elDiario.es (@eldiarioes) October 6, 2022

Le scuse dell'ateneo

L'università non ha tardato a prendere seri provvedimenti. L'alunno che ha iniziato il coro offensivo è stato espulso, degli altri non è noto, anche se lo scorso anno - sottolinea la stampa spagnola - un video molto simile era stato diffuto su TikTok senza che vi fossero state conseguenze per nessuno. E sempre nello stesso collegio maschile, qualche anno fa gli studenti si affacciarono facendo il saluto nazista e gridano «Sieg Heil».

Sieg Heil at Madrid high school Colegio Mayor Elias Ahuja. This expensive high school is under the Saint Augustine Catholic order and is tied to a prestigious Spanish university, so y'all are seeing segments of the upper class in action. https://t.co/FdBIeOBaqP — Joey أيوب (@joeyayoub) October 6, 2022

