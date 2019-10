Studentessa uccisa dal coinquilino con 49 coltellate: la lite nata da una discussione sulla colazione

Giovedì 3 Ottobre 2019, 13:57

. Una motivazione assurda quella che ha causato la morte della 19enne Jamie Barsegian, del Michigan,, il coetaneo Tywaun Sims-Scott, nel loro appartamento di Ypsilanti, per una discussione sulla colazione.I fatti risalgono al giugno del 2018 ma in questi giorni il giovane è stato formalmente accusato di omicidio e verrà sottoposto a un processo che si terrà il prossimo 7 ottobre. Secondo quanto riporta il Daily Mail , dopo l'omicidio il 19enne chiamò la polizia che lo trovò coperto di sangue vicino al corpo senza vita della ragazza mentre gridava loro di sparargliIl coinquilino raccontò subito come erano andate le cose: i due erano soli nell'appartamento, avevano iniziato a parlare del più e del meno, poi i toni si sono scaldati. In passato il ragazzo si era allontanato dalla casa per alcune incomprensioni e tra i due sono tornati a galla vecchi rancori, subito dopo hanno discusso se mangiare uova o salsicce a colazione, ed è stato a quel punto che il 19enne non ci ha visto più e ha afferrato il coltello per scagliarsi sulla ragazza.