Studentessa di 15 anni trovata morta in strada, la polizia: «Nessuna violenza». La ragazza aveva già perso la sorella

di Redazione web

Una ragazza di 15 anni, Taylor Malcolm, è stata trovata morta a Uddingston, in Scozia. Il corpo della giovane, una studentessa, è stato rinvenuto dalla polizia la mattina di sabato in una via della cittadina britannica.

Un portavoce della polizia scozzese ha dichiarato: «Intorno alle 8:30 di sabato 22 aprile 2023, il corpo di una donna di 15 anni è stato scoperto vicino a Union Way, Uddingston. Non sembrano esserci circostanze sospette e verrà presentata una relazione al Procuratore fiscale»

La famiglia di Taylor era già in lutto per la morte della sorella Rhiannon

La comunità di Uddington è sotto choc. La morte di Taylor ha colpito una famiglia già in lutto per la scomparsa della sorella Rhiannon. Appassionata di calcio, e tifosissima del Celtic di Glasgow, Taylor viene ricordata da amici e parenti sui social. Kristofer Weir, lo zio di Taylor, ha scritto che non poteva «credere di dover scrivere questo», aggiungendo: «Ti amo, lo farò sempre, per favore, per favore, per favore, dai la forza a tuo padre».

La polizia scozzese ha dichiarato in una dichiarazione di ritenere la morte di Taylor avvenuta per cause natuali. Inoltre ha confermato di aver recuperato il corpo dell'adolescente vicino a Union Way, Uddingston nel fine settimana. Le autorità giudiziarie continuano comunque ad indagare su questa tragedia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Aprile 2023, 20:05

