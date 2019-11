Ragazzina 13enne incinta si scatta un selfie e poi si lancia dal tetto del palazzo dopo la violenza di gruppo di 6 uomini

di Alix Amer

Unadi 13 anni si è uccisa dopo essere stata brutalmente violentata in Thailandia . Secondo quanto riferito, la 13enne si è gettata da un condominio prima della mezzanotte di venerdì adopo il suo terrificante calvario. L’adolescente, identificata solo come, si è fatta un selfie alle gambe penzolanti dal tetto dell’edificio e l’ha inviato ad un amico con il messaggio: “Sto per andare... ti amo”. I media locali hanno riferito che la ragazzina ha scritto una serie di post sutra cui: “vado via” e “se non fossi, ci sarei andata molto tempo fa”.La45enne della ragazzina è sotto choc e ha riferito dell’subita dallaalla polizia e ha detto agli agenti che unal’ha tenuta prigioniera in un appartamento e l’hanella notte dell’11 novembre.Si dice cheavesse litigato con suapoco prima dele che la donna era corsa dietro allaadolescente per tentare di fermarla.La portavoce della poliziaha dichiarato: «I sospettati sono accusati di aver collaborato per abusare sessualmente della ragazza. C’erano anche due ragazze, due ragazzi nella notte dell’aggressione. Una delle ragazze,, è morta. Ma le indagini proseguono per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti».