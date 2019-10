Studentessa prende delle pillole dimagranti per prepararsi alla prova costume, morta a 26 anni

Martedì 29 Ottobre 2019, 20:14

Prende delle. Lindsey Bone, unadel Sussex, ha preso delle pillole dimagranti perprima di una vacanza ma è morta dopo averle assunte. La ragazza aveva deciso di seguire una rigida dieta per perdere qualche chilo: mangiava meno, faceva esercizio, ma si è voluta aiutare anche con le medicine.ma secondo le analisi, pare che ad ucciderla sia stata un'acidosi forse dovuta alla dieta troppo ricca di proteine. La mamma della vittima, che ha voluto raccontare la sua storia, ha spiegato che la 26enne usava l'aceto di mele per dimagrire: inizialmente lo prendeva a cucchiai, poi ha scelto di acquistare delle pillole.e i medici non escludono che i farmaci insieme agli integratori possano aver scatenato l'acidosi che le è stata poi fatale, come riporta anche il Sun