Rapinatore punta l'arma sui bambini, mamma poliziotta tira fuori la pistola e lo uccide​

Lunedì 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ildelle donne è sempre stato una cosa strana per alcuni insegnanti e una studentessa si ribella mentre spiega la sua tesi al resto della classe.per chi guarda e dopo che il professore dellaha commentato i pantaloncini della studentessacome "troppo corti" per una presentazione universitaria; Letitia si, sie resta in biancheria mentre per mezz'ora conclude la discussione.con un lungo post suha raccontato la sua strana storia: spiega che lei non può cambiare se stessa per poter far sentire a proprio agio gli uomini. "La prima cosa che il professore mi ha detto è:Lei, una donna bianca! I tuoi pantaloncini. Stai facendo una dichiarazione con questo vestito e richiami l'attenzione maschile!".