Ragazza di 17 anni morsa da un black mamba: muore in pochi minuti davanti ai compagni di classe

Una studentessa di 17 anni è stata morsa da un mamba nero durante una lezione, mentre si trovava in classe insieme ai suoi compagni. Il morso è stato letale e ha causato il decesso della ragazza in pochi minuti. La tragedia si è consumata in un'aula della Rushinga High School nel Mashonaland Central, un liceo dello Zimbabwe, in Africa.

Il morso velenoso del serpente

Melody Chiputura, nome della vittima, si era recata in classe insieme al resto dei compagni dopo una lezione di educazione fisica, quando il serpente si è lanciato verso la preda, attaccandola alla coscia. La 17enne è stata portata d'urgenza in ospedale ma è morta prima che un medico potesse visitarla: il suo decesso è avvenuto mezz'ora dopo il morso del serpente velenoso.

Il preside Christopher Murenga ha dichiarato al notiziario: «È stato un vero choc, gli studenti non appena si sono resi conto del serpente si sono presi dal panico, alcuni sono saltati fuori dalle finestre per la paura». Il padre di Melody, Joseph Chiputura, ha dichiarato: «Abbiamo ricevuto una chiamata 10 minuti dopo che è stata morsa. Quando siamo arrivati ​​in clinica era troppo tardi. È un dolore troppo forte».

I mamba neri sono alcuni dei serpenti più velenosi in Africa. Possiedono un potente veleno che può uccidere una persona in soli 30 minuti. La specie è anche uno dei serpenti più veloci del mondo e può strisciare fino a 20 chilometri all'ora.

