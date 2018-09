Va dal medico e scopre di essere incinta di 37 settimane: aveva fatto 2 test negativi

Una studentessa è andata dal medico perché i sentiva un poco giù e ha scoperto di essere incinta di 37 settimane, ormai vicina al parto. Laura Molloy, ora venticinquenne, di Dublino, non aveva alcun sintomo della gravidanza e aveva anche fatto due test risultati negativi. Un mese dopo la giovane ha dato alla luce il picco Finn che adesso ha tre anni.

I medici hanno poi spiegato che il motivo per cui la pancia era così piccola dipendeva dal fatto che il feto cresceva dietro la sua placenta. Il travaglio è durato 18 ore.

Tre settimane prima stavo pensando a una vacanza che io e Luke stavamo progettando, ora non stiamo vivendo una vacanza, ma un bambino

. La studentessa vive ancora con i genitori e il piccolo Finn e sta pensando di tornare al college.

Cinque anni fa non avrei mai immaginato la mia vita in questo modo. Ma tutto quello che posso dire è che non riesco a ricordare un mondo senza Finn, e certamente non voglio mai vivere in uno senza di lui

Domenica 9 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Temevo di avere un tumore», ha detto Laura in un documentario che è stato poi ripreso dalIl medico le ah spiegato che avendo superato le 28 settimane l'ormone che rivela la gravidanza era diminuito e per questo i test risultavano negativi.».