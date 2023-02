Studente di 16 anni entra in classe e accoltella la prof: «Me l'ha detto una voce». Morta 50enne

di Redazione web

Una professoressa è morta dopo essere stata accoltellata allo sterno da uno studente di 16 anni, che è stato poi arrestato. I fatti sono avvenuti presso il liceo cattolico Saint-Thomas d'Aquin di Saint-Jean-de-Luz, nei Paesi Baschi francesi.

Il ragazzo ha detto di "essere posseduto"

La vittima è una insegnante di spagnolo sulla cinquantina. Quando sono arrivati ​​i paramedici era in arresto cardio-respiratorio, ma non sono riusciti a rianimarla. L'autore dell'aggressione mortale sarebbe entrato nella classe con un coltello per poi scagliarsi con violenza contro l'insegnante. Secondo quanto riportano i media locali, il ragazzo soffrirebbe di disturbi psichiatrici e avrebbe detto di "essere posseduto" mentre si scagliava contro la donna.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Febbraio 2023, 12:34

