Studente trans suicida a 22 anni, i genitori si rifiutano di pagare il funerale. Gli amici lanciano una raccolta fondi

Uno studente transgender di 22 anni èe i genitori si sarebberoIl corpo del ragazzo sarebbe rimasto senza sepoltura e così gli amici hanno lanciato una raccolta fondi online.È accaduto a San Francisco, negli Usa. Come riporta il sito Nbc , questo il nome del giovane, era uno studente del City College. Il ragazzo si sarebbe tolto la vita lo scorso 2 luglio. Ma, una volta contattati i genitori, questi si sarebbero rifiutatie provvedere alleLa madre e il padre di Daine non avrebbero accettato ildel figlio, avvenuto lo scorso settembre. E da quel momento avrebberoKaterina, un'assistente del laboratorio della scuola, avrebbe lanciato l'idea dellasulla pagina di GoFoundMe: «Abbiamo bisogno di aiuto per dare dignità all’addio a Daine». Finora sarebbero stati raccolti 13mila dollari, ma l'obiettivo finale è 17mila.Nel post in cui lo scorso settembre aveva annunciato il suo coming out, Daine avrebbe scritto: «Sono un transgender, questo significa che mi identifico in un genere diverso da quello con cui sono nato. Spero che questo». Pochi mesi dopo il tragico epilogo.