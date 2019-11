Studente si traveste da Hitler per Halloween, la scuola finisce nella bufera

Halloween

Sabato 2 Novembre 2019, 21:53

Adci si può sbizzarrire nella scelta dei costumi: l'importante è far paura. Avrà pensato questo lo studente che ha deciso di travestirsi daIl gesto ha scatenato qualche polemica nello, dove laha chiesto ai dirigenti scolastici e agli insegnanti di prendere posizione in merito al costume offensivo. Secondo quanto riporta l'Independent, il preside della scuola in questione è stato sospeso per aver autorizzato il ragazzo a marciare alla parata di Halloween della scuola.L'immagine dell'alunno è stata condivisa suNella didascalia si affermava che il ragazzo aveva fatto il saluto nazista di fronte a una minoranza di bambini ebrei. La foto in cui il ragazzo veste i panni del dittatore più temuto della storia è stata condivisa anche dalle mamme degli studenti. «Ridicolo e sgradevole», i commenti nella zona.L'alunno indossa una camicia marrone scuro a maniche lunghe con sopra il simbolo della svastica. Sia il preside che l'insegnante coinvolti sono stati sospesi, mentre il distretto scolastico si è scusato. «Ci scusiamo per ciò che è accaduto ieri. Il distretto di Davis non tollera discorsi, immagini o comportamenti che ritraggono o promuovano l'odio in qualsiasi forma. Stiamo prendendo molto sul serio la questione», ha fatto sapere il portavoce dell'istituto.L'outfit "Gestapo Officer" costa 35 dollari ed è stato acquistato in un negozio chiamato "Party On", nel centro di Sheffield, molto popolare tra gli studenti. Il titolare ha spiegato che questi costumi sono richiesti soprattutto a teatro.