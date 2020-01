Studente abusa di una bambina di 8 mesi, 16enne arrestato in attesa di processo

Mamma lascia le figlie di 1 e 2 anni nella vasca da bagno per fumare: la più piccola affoga

Lunedì 20 Gennaio 2020, 17:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno studente diè stat. Allen Jack Cofield di East Brewton in Alabama, è stato arrestato lo scorso 10 gennaio dopo essere stato accusato di abusi sessuale. Pare che le violenze risalgano al novembre 2019.Il giovane è sospettato di aver abusato sessualmente una bambina e in questi giorni verrà sottoposto a un processo alla fine del quale potrebbe rischiare una condanna fino a 10 anni di carcere, come ripirta anche la stampa locale. La polizia non ha ancora rilasciato ulteriori dettagli sul tipo di relazione di Cofield con la sua presunta vittima, né dove si siano verificati i presunti attacchi. Per ora le forze dell'ordine hanno fatto sapere che in misura cautelare resterà in carcere in attesa di comparire in tribunale.Il 16enne viene descritto come uno studente modello, membro della squadra di calcio del suo liceo.