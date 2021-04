Studente 13enne cade nel fiume mentre va a scuola, interviene la polizia: «È scomparso». Un ragazzo di 13 anni è scomparso lo scorso martedì, mentre si recava a scuola. Il giovane è stato visto scendere dal bus una fermata prima del suo istituto, poi sarebbe caduto nel fiume.

Leggi anche > Chiara Ferragni, la sorella Valentina lancia il mono-orecchino: si paga a pezzo. Ecco quanto costa. Fan furiosi: «Non è possibile...»

Il fatto è accaduto a Londra. Come riporta Metro.co.uk , il 13enne, allievo dell'Ark Globe Academy, sarebbe sceso dal mezzo prima della sua solita fermata, all'altezza del Tower Bridge. Poi la tragedia, il giovane sarebbe caduto nel Tamigi. In una lettera spedita ai genitori degli allievi della scuola, il preside Jones spiega: «È con preoccupazione che condivido le notizie su uno studente dell'ottavo anno presso l'Ark Globe Academy. La mattina di martedì 20 aprile, non è entrato a scuola nonostante viaggiasse su un autobus con un amico in uniforme scolastica. È sceso dall'autobus vicino al Tower Bridge prima della sua solita fermata dell'autobus più vicina all'Ark Globe Academy ed è caduto nel fiume Tamigi».

E continua: «In questo momento, la polizia tratta questo caso come un incidente di persone scomparse. Questa è ovviamente una notizia dolorosa per la famiglia, gli amici e la comunità di Ark Globe. Le nostre speranze e preghiere sono con la famiglia in questo momento molto difficile». La polizia della città di Londra sta guidando le ricerche dell'adolescente scomparso. La polizia fluviale, i vigili del fuoco e un elicottero della polizia sono stati schierati per cercare di trovarlo. Jones conclude: «Questo ultimo anno è stato difficile per molti dei nostri studenti e le loro famiglie».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Aprile 2021, 14:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA