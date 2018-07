Strappano occhi e intestino alla madre per un rito satanico, arrestati i tre figli

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Le strappano gli occhi e l'intestino, poi la uccidono. Così hanno ammazzato la loro madre, la 75enne Teodora Quispe Ccayllahua, i figli Aurelia Quispe, 38, Percy Quispe, 41 e Marcelina Suane, 46 anni. I tre avrebbero portato a termine nella casa della donna, nel villaggio montano di Andabamba, nel nord del Perù, un terribile rito satanico.I tre sono stati arrestati e subito dopo hanno confessato l'omicidio. I fratelli cospiravano da tempo di uccidere la madre, come riporta anche il Daily Mail, erano convinti di dover sacrificare una persona per portare a termine un rituale di guarigione, e tutti e tre d'accordo hanno scelto di sacrificare la vita della loro stessa mamma. Le autorità hanno ritrovato il corpo della 75enne mutilato: prima gli hanno strappato gli occhi, poi gli intestini e altre parti del corpo che sono state gettate in uno stagno vicino l'abitazione.Aurelia è considerata il capo della setta, la donna ha ammesso di aver convinto i fratelli ad eseguire il rituale, dicendo che in questo modo avrebbero aiutato il re dei demoni a diventare più forte. Ora però, tutti e tre, rischiano l'ergastolo.