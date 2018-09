Nepal, elefante schiaccia e uccide donna che dormiva nella sua capanna

Una vera e propria strage nel paese africano considerato la patria degli: le carcasse di almenosono state rinvenute in. Molti di questi animali, appena, sono stati mutilati dai cacciatori che miravano alle loro zanne d'avorio, rivendute poi a caro prezzo e in modo illegale. A denunciarlo, come riporta anche la BBC, è l'organizzazione animalista Elephants without borders . Secondo i volontari, a giudicare dallo stato delle carcasse rinvenute, gli elefanti sono stati uccisi diverse settimane fa. Ilè sempre stato uno dei paesi africani che poteva vantare il più alto numero di esemplari di ogni razza, molte delle quali sono a serio rischio di estinzione.Anche se i confini non sono sorvegliati, fino a pochi mesi fa il sistema di sorveglianza sembrava funzionare contro iche si addentravano dagli stati confinanti. Il nuovo presidente,, ha però depotenziato le guardie zoologiche impegnate a difendere i confini dalle incursioni dei bracconieri, togliendo loro anche le armi in dotazione. Inutile dire che, come conseguenza, si stiano ripetendo veri e propri eccidi di questi innocenti pachidermi. Negli ultimi tre mesi, inoltre, come denuncia Elephants without border, solo in Botswana si sono registrati cinque casi accertati di rinoceronti bianchi, un'altra specie quasi estinta, da parte dei bracconieri.