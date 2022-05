Strage Texas, Meghan Markle in visita al memoriale delle vittime: rose sulle croci bianche

Visita a sorpresa di Meghan Markle al memoriale delle vittime della strage in Texas. Accompagnata da un bodyguard, in t-shirt bianca, scarpe da tennis, jeans e cappellino da baseball, la moglie del principe Harry ha deposto un mazzo di rose bianche al memoriale improvvisato allestito vicino al luogo del massacro, la Robb Elementary School di Uvalde. La duchessa del Sussex che ora vive in California, ha deposto i fiori legati da un nastro viola vicino a una delle croci, quella di Uziyah Garcia morto a 10 anni. Poi è rimasta in preghiera inginocchiata per alcuni minuti. Infine ha camminato a braccia incrociate davanti alle croci bianche che rappresentano le vittime del massacro: 19 bambini e due insegnanti.

Secondo un portavoce della duchessa del Sussex, riporta People, Meghan ha intrapreso il viaggio a titolo personale come madre, per offrire le sue condoglianze e il suo sostegno di persona a una comunità che sta vivendo un dolore inimmaginabile. Nel 2019 Meghan e Harry avevano reso omaggio alle vittime dell'attacco terroristico a Christchurch, in Nuova Zelanda, dove 50 persone sono morte e altre dozzine sono rimaste ferite per mano di un 28enne australiano che aprì il fuoco su due moschee. In quell'occasione la coppia lasciò dei fiori fuori dalla New Zealand House a Londra insieme a un biglietto di condoglianze.

American Princess Meghan makes a surprise appearance in Uvalde, where she lays a bouquet of white roses at a memorial honoring 19 children and two teachers shot dead in the elementary school massacre. 🤍🙏🏽 pic.twitter.com/gCeUgauo78

