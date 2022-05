Strage in Texas, il killer ha detto ai bambini: «State per morire». Le vittime erano tutte nella stessa classe

Una strage terribile. I bambini e le due maestre uccise nella sparatoria in Texas erano tutti nella stessa classe, una quarta (frequentata di solito da alunni di 9-10 anni), secondo quanto riferisce la Cnn. E a poche ore dalla strage della scuola elementare di Uvalde, in Texas, iniziano a circolare i nomi e le storie delle vittime del massacro compiuto dal 18enne Salvador Ramos. L' ennesima Spoon River di una sparatoria americana.

Chi sono le vittime della strage. Eliahana, che non voleva andare a scuola, Xavier e gli altri

Xavier Lopez aveva 10 anni e qualche ora prima del massacro sua madre era con lui a scuola per una premiazione. Eliahana Torres, anche lei di 10 anni, non voleva andare a scuola il giorno della strage ma alla fine i genitori l'hanno convinta a non saltare le lezioni, Le foto di Uziyah Garcia sono state fornite dal nonno Manny Renfro: «Garcia era il bambino più dolce che abbia mai conosciuto», ha detto distrutto dal dolore.

Amerie ha provato a chiamare i soccorsi: è morta accanto alla sua migliore amica

I genitori di Makenna Elrod avevano un brutto presentimento dopo la notizia della strage: «Non riusciamo a trovarla, stiamo già andando alle pompe funebri», aveva scritto il padre Brandon poco prima che un amico di famiglia, padre di una compagna di Makenna, gli confermasse la sua morte. Di Jose Flores, che lascia due fratelli e una sorella, ha parlato lo zio Christopher Salazar: «Era un ragazzino molto felice. Gli piaceva andare a scuola e giocare a baseball. Amava entrambi i genitori... e amava ridere e divertirsi». Martedì, poche ore prima della sparatoria, Jose aveva ricevuto un premio per i suoi voti. «Era molto intelligente», ha aggiunto.

Il killer ha detto ai bambini: «State per morire»

Amerie Jo Garza, una delle vittime della sparatoria in Texas, ha provato a chiamare il 911 (il numero di emergenza) quando ha visto il killer. «L'uomo armato è entrato e ha detto ai bambini 'state per morire'», ha raccontato la nonna. «Amerie ha preso il suo telefono e ha chiamato i servizi di emergenza. Lui le ha sparato», ha riferito. Angel Garza, suo padre, ha scritto su Facebook: «Grazie a tutti per le preghiere e per l'aiuto che mi avete dato nella ricerca di mia figlia. È stata trovata. Il mio piccolo amore ora sta volando con gli angeli in alto. Per favore, non date un secondo della vita per scontato. Abbracciate la vostra famiglia. Dite loro che li amate. Ti amo Amerie Jo. Proteggi il tuo fratellino per me».

Chi è il killer Salvador Ramos: per i 18 anni ha comprato due fucili

Alleato Trump: «Armare gli insegnanti»

Intanto Ken Paxton, l'alleato di Donald Trump e procuratore generale del Texas, rilancia l'idea di armare gli insegnanti alla luce della sparatoria della scuola elementare del Texas. «Non possiamo fermare i cattivi dal fare cose brutte. Ma possiamo armare e preparare gli insegnanti a rispondere rapidamente. Secondo me questa è la risposta migliore», ha detto Paxton, che ha battuto George P. Bush - il figlio di Jeb Bush e il nipote di George W. Bush - nelle primarie repubblicane del Texas per il ruolo di procuratore.

Nello Stato un milione di armi registrate

Il Texas nel 2021 contava su 1 milioni di armi registrate, il numero maggiore negli Stati Uniti e più di quelle della Florida e della Virginia, che sono rispettivamente al secondo e terzo posto nella classifica statunitense. Lo riporta Houston Chronicle, sottolineando che dal 2018 il Texas vanta il primato per il maggior numero di morti in sparatorie di massa. Il quotidiano punta il dito quindi contro Greg Abbott, il governatore repubblicano del Texas alleato di Donald Trump. Grazie a lui, scrive, lo stato ha una delle leggi sulle armi «più inette, irresponsabili e pericolose del paese». Abbott è atteso per partecipare venerdì alla convention annuale della National Rifle Association, in calendario a Houston.

