Strage in India, crolla cavalcavia in costruzione: almeno 19 morti

Strage indove almenonel crollo di unin costruzione nella città santa indiana di Varanasi, nello Stato settentrionale di Uttar Pradesh. Lo riferiscono le autorità locali, aggiungendo che i feriti sono più di 30, metà dei quali seriamente.L'incidente è avvenuto quando due enormi travi del cavalcavia in costruzione vicino alla stazione centrale della città, in cui si trova il collegio elettorale del premier Narendra Modi, sono improvvismaente crollate travolgendo decine di auto che passavano sotto.Secondo testimoni oculari, l'area è spesso affollata e il traffico si muove a una velocità molto bassa. I soccorritori sono al lavoro per rimuovere le macerie e si teme che il bilancio delle vittime possa aumentare.