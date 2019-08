Strage di Dayton. Mamma di due bimbi ferita alla testa chiama il compagno con FaceTime: «Devo tornare dai piccoli»

Sesso con la nuora, la confessione choc: «Ora potrebbe aspettare mio figlio»

Mercoledì 7 Agosto 2019, 13:27

a Dayton in Ohio. Responsabile del massacro,, 24 anni che ha iniziato a far fuoco dopo che gli era stato negato l'ingresso in un locale dell'Oregon District. Tra le vittime anche, 27 anni, madre di due bambini, e insegnante d'asilo. La donna, ferita gravemente alla testa dalla follia di Bretts, prima di morire è riuscita a telefonare al suo ragazzo, Daryl Lee, che su Facebook ha descritto gli ultimi momenti di vita della sua compagna, e le sue ultime parole d'amore per i figli.“Mi ha chiamato con FaceTime e mi ha detto, amore mi hanno sparato in testa, devo tornare dai miei bambini. Mi voleva far sapere che mi amava e di prendermi cura dei bambini. Non posso smettere di piangere” scrive l'uomo in un post molto commovente. Si legge in un articolo pubblicato su People, che anche l'amica d'infanzia di Oglesby, Derasha Merrett, ha parlato della giovane madre uccisa. "Siamo cresciute come cugine, nella stessa chiesa, nella stessa squadra di esercitazione. Lavora all'asilo dei miei figli, siamo cresciuti tutti in questa piccola città. Siamo tutti una famiglia".La donna, dopo la maternità, era tornata da poco al lavoro nella scuola. Ora la Miami Action Community Partnership, in cui lavora la madre della vittima, sta raccogliendo donazioni per coprire i costi del funerale e "l'assistenza a lungo termine dei bambini".